Super League, Ceferin: "Divertente il calendario, giocano solo Juve e Real..."

PARLA CEFERIN

Il presidente dell'Uefa: "Secondo me una Super League non c'è mai stata. Ci hanno sottovalutato"

"Secondo me non c'è mai stata una Super League. Era un tentativo di stabilire una fantomatica lega dei ricchi che non seguisse alcun sistema, che non avrebbe tenuto conto della piramide del calcio in Europa, della sua tradizione e cultura". Il presidente dell'Uefa Aleksandar Ceferin torna all'attacco dopo il fallimento del nuovo progetto dei 12 club fondatori nel giro di 48 ore. "Ci hanno tutti sottovalutato - ha proseguito nel corso di una lunga intervista all'emittente slovena '24ur' - Ma ora mi aspetto che in futuro nessuno nel mondo del calcio mi sottovaluti". Poi una frecciata a Real Madrid e Juve: "Oggi un club mi ha mandato il programma delle gare della Superlega: era molto divertente, perché giocano solo Real e Juventus ogni giorno".

"Se qualcuno mette in discussione il destino del calcio europeo e mondiale con le sue bugie, è qualcosa che va detta pubblicamente ma capisco che per lui sia più facile dire che si tratta di una cosa privata", ha proseguito Ceferin facendo riferimento alla polemica a distanza con Andrea Agnelli. Sulle parole di Florentino Perez: "Non mi vuole? Questo è un incentivo ancora più grande per me per restare. Lui vuole un presidente che gli obbedisca, che lo ascolti e che faccia quello che lui pensa. E io cerco di fare quello che penso sia il bene del calcio europeo e mondiale", ha replicato.



Ceferin annuncia tempi duri per le 'ribelli': "Se qualche club vuole giocare nelle nostre competizioni, dovrà avvicinarsi a noi. Sicuramente terremo conto del fatto che i club inglesi hanno ammesso di aver sbagliato. Ora ci aspettiamo che tutti si rendano conto del loro errore e ne subiscano le conseguenze. Ne parleremo la prossima settimana". Sull'ipotesi di una clamorosa esclusione del Real Madrid dalle semifinali di Champions League: "C'è una probabilità relativamente piccola, rischiamo che le tv ci presentino una richiesta di risarcimento se non si giocano le semifinali. Ma in futuro sarà un po' diverso. Le porte della Uefa sono aperte e allo stesso tempo tutti dovranno subire le conseguenze delle proprie azioni. Di certo non avrò mai più un rapporto personale con certe persone".