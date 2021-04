Super League, Aulas attacca Agnelli: "Deluso dall'uomo, mi ha tradito"

L'ACCUSA

Il presidente del Lione: "Mi fidavo di lui, ora ha creato un vero problema"

Il naufragio della Super League a due giorni dall'annuncio della sua nascita ha messo in una brutta posizione il presidente della Juventus Andrea Agnelli, dimessosi dall'ECA. Tanti i colleghi che non hanno preso bene il comportamento del bianconero, l'ultimo ad esporsi è stato il presidente del Lione Jean-Michel Aulas: "La forma è ancora più sorprendente della sostanza. Sono molto deluso dall'uomo".

"Ne ho discusso con il presidente (UEFA) Aleksander Ceferin a Montreux - ha continuato a L'Equipe -. Gli ho detto che domenica avevo provato a chiamare Agnelli e non mi ha risposto", ha spiegato. Aulas ha poi ammesso di essere "a disagio perché Andrea Agnelli, a cui ero vicino, aveva la nostra piena fiducia. Almeno avrei voluto che lui dicesse, sabato o domenica, che stava per succedere qualcosa. Aveva sicuramente delle buone ragioni, ma noi non le conoscevamo. Mi sento come se fossi stato imbrogliato, mi ha tradito e ora ha creato un vero problema", ha concluso Aulas.