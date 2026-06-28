Sucic e Vlasic segnano, Modric dirige l'orchestra: la Croazia ricorda che esiste la Serie A

Ancora una volta schierato titolare: il CT Dalic crede davvero in Petar Sucic, che sta rispondendo con ottime prestazioni in questo Mondiale. In questo caso gl viene chiesto un compito da trequartista, una manciata di metri più avanti rispetto ai due veri centrocampisti., Modric e Kovacic. Una posizione più offensiva rispetto alle abitudini interiste. Sucic dimostra di saper svolgere anche questo ruolo. Gioca libero da condizionamenti, esprime un calcio libero ed efficace. Il gol che sblocca il risultato è un capolavoro balistico, proprio nell'angolino basso. Ma non è l'unica perla della sua partita. Prima della fine del primo tempo, ad esempio, con una giocata davvero di alto livello fa ammonire un giocatore esperto e sgamato come Thomas Partey. Buone notizie dunque anche per l'Inter e per Chivu, che già si è goduto un ottimo finale di stagione del croato. C'è poco da fare: quando Piero Ausilio si rivolge verso est, non sbaglia mai un giocatore.