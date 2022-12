Su Italia 1 in onda "I Re del calcio 2022"

Giovedì 29 dicembre lo speciale “I Re del calcio 2022”, in onda su Italia 1 alle 23.45, celebra l’anno del pallone che sta per concludersi con tre interviste esclusive di Alberto Brandi agli allenatori italiani che hanno conquistato i trofei più importanti per club: Carlo Ancelotti, Stefano Pioli e Simone Inzaghi.