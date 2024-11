STRISCIONE PSG 'FREE PALESTINE', MINISTRO CHIEDE SPIEGAZIONI

"Quello striscione non dovevaessere esposto allo stadio": il ministro dell'Interno francese,Bruno Retailleau, condanna con un messaggio su X lo striscionedi sostegno a Gaza dispiegato ieri sera, durante la partita diChampions League fra il Paris Saint-Germain (Psg) e l'AtleticoMadrid al Parco dei Principi, dai tifosi parigini primadell'inizio del match."Chiedo al Psg di dare una spiegazioni e alle squadre divigilare affinché la politica non rovini lo sport, che devesempre restare un fermento unitario", ha scritto Retailleau nelpost. Aggiungendo poi che "messaggi come questo sono vietati dairegolamenti della Lega e dell'Uefa. Se si dovesse ripetere,bisognerà pensare a vietare gli striscioni per i club che nonfanno rispettare le regole".Prima dell'inizio della partita, che si è conclusa con lasconfitta per 1-2 del Psg, il Collettivo Ultras Paris (Cup) hasrotolato uno striscione con la scritta "Free Palestine" con icolori rosso e blu del Psg e una bandiera palestineseinsanguinata, insieme con le bandiere del Libano, e un'immaginedi Gerusalemme, di carri armati e di una persona con la kefiah.Lo striscione, molto grande, copriva tutta la curva Auteuil,quella degli ultrà parigini, dove era stata sistemata la scritta"la guerra in campo ma la pace nel mondo".In una comunicazione all'Afp, il Paris Saint-Germain ha fattosapere che "il club non era a conoscenza del progetto di esporrequel messaggio", ed ha sottolineato che "il Parco dei Principie, e deve restare, un luogo di comunione attorno ad una passionecomune per il calcio e si oppone in modo fermo ad ogni messaggiodi carattere politico nello stadio".Protesta del presidente del Consiglio rappresentativo delleistituzioni ebraiche di Francia, Yonathan Arfi, che - sempre suX - ha scritto: "Scandaloso striscione stasera al Parco deiPrincipi! Una cartina in cui lo stato di Israele non esiste più.Un combattente palestinese col volto coperto. Non è un messaggiodi pace, ma un'esortazione all'odio".