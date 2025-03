Stadio Milano: vertice con i club in Comune, mercoledì nuovo aggiornamento

Si è svolto in serata un incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e i rappresentanti di Inter e Milan per fare il punto sul futuro dello stadio di San Siro. Per il club rossonero presente il presidente Paolo Scaroni, per quello nerazzurro rappresentanti della proprietà Oaktree. Il vertice è durato una ventina di minuti, secondo quanto si apprende un nuovo aggiornamento è previsto mercoledì nel tardo pomeriggio. Inter e Milan sono state convocate dal Sindaco Sala dopo che la settimana scorsa non è stato presentato il piano di fattibilità economico per l'acquisto dello stadio Meazza e delle aree circostanti. Fonti dei club riferiscono che le due società stanno lavorando alla documentazione da presentare.