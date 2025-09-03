Logo SportMediaset
Stadio Milano, Sala: "Per queste proprietà calcio è business, rimpiango Moratti"

03 Set 2025 - 12:55

"Possiamo rimpiangere le proprietà alla Moratti e alla Berlusconi. Io Moratti lo rimpiango e gli mando un abbraccio, ma così è oggi. Queste proprietà, più che la passione per il calcio, per lo sport, lo considerano un'occasione di business". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, interpellato sulla vendita di San Siro a Milan e Inter a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. "Io mi sto esprimendo in maniera decisa, poi ognuno si prenderà la sua parte di responsabilità. Se il Consiglio non dovesse approvare la vendita di San Siro sarà un problema che si prenderà il prossimo sindaco" perché "non è che le squadre decideranno con facilità di fare finta di niente. Noi andremo avanti", ha aggiunto Sala.

