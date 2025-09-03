Lazio, infortunio per Marusic: lascia il ritiro della sua nazionale

Brutte notizie in casa Lazio durante la sosta, con Adam Marusic che ha dovuto abbandonare il ritiro del Montenegro a causa di un problema muscolare. Il giocatore aveva già avvertito un fastidio durante l'ultima partita di campionato contro il Verona. Anche se inizialmente aveva deciso di rispondere alla chiamata del suo ct, lo staff medico montenegrino ha deciso di non rischiare: Marusic farà ritorno a Formello dove effettuerà esami più approfonditi per capire l'entità dell'infortunio.