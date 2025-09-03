Logo SportMediaset
Calcio

Ceferin: "Escludere club Israele? Atleti non possono fermare guerra"

03 Set 2025 - 11:52

"Quello che sta succedendo ai civili" a Gaza "mi ferisce personalmente, mi uccide. Non si possono vedere ancora queste cose. Dall'altro punto di vista, non sono favorevole all'esclusione degli atleti. Cosa può fare un atleta al suo governo per fermare la guerra? È molto, molto difficile". Così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, nel corso di un'intervista a Politico, rispondendo a una domanda sulla possibilità di escludere le squadre israeliane dalle coppe europee. "La squalifica per le squadre russe dura, credo, da tre anni e mezzo - ha ragionato - La guerra è finita? Non è finita. Quindi per ora, non lo so".

