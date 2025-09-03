Logo SportMediaset
Calcio

Giugliano-Foggia, vietata vendita biglietti a tifosi pugliesi

03 Set 2025 - 14:20

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto, per l'incontro di calcio Giugliano - Foggia, valido per il Campionato Nazionale Lega Pro-Serie C girone C, in programma sabato 6 settembre al campo sportivo "De Cristofaro" di Giugliano in Campania (Napoli), ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia. Il provvedimento è stato adottato su parere della Questura di Napoli che ha evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie. 

