Stadi, dal Cdm via libera all'aumento della capienza al 75%

LA DECISIONE

Vezzali: "Auspico che nell'arco di una quindicina di giorni si possa arrivare anche al 100%", capienza massima dei palazzetti aumenta fino al 60%

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'aumento della capienza massima per gli impianti sportivi al chiuso e all'aperto. Lo ha confermato la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali: "Dal consiglio dei ministri appena terminato è stato deciso che la capienza del pubblico all'aperto sarà del 75% e al chiuso, da un 50% che tutti auspicavamo, siamo arrivati al 60%. Questo a dimostrazione della massima attenzione. E io auspico che nell'arco di una quindicina di giorni si possa arrivare anche al 100%". Getty Images

È stata dunque accolta, almeno in parte, anche la richiesta di sport come basket e volley, che avevano più volte lanciato un grido d'allarme sulla presenza del pubblico: il Cts aveva dato l'ok per il 50% di riempimento degli impianti al chiuso (attualmente al 35), ma il Governo ha deciso di aumentare leggermente la capienza massima. Queste percentuali saranno valide in zona bianca e l'accesso rimarrà consentito solo ai detentori di green pass.