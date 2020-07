Squalifiche Serie A, un turno a Mihajlovic, Ranieri e 5 giocatori

Sono cinque i giocatori di Serie A squalificati, per un turno, dal Giudice Sportivo dopo gli incontri della 31/a giornata. Si tratta di Cristante e Mkhitaryan (Roma), Denswil (Bologna), Duncan (Fiorentina) e Zaza (Torino). Tra i tecnici, una giornata di squalifica (con ammenda di 15mila euro) per Sinisa Mihajlovic "per avere, al 36° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale e, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al quarto ufficiale espressioni offensive" e per Claudio Ranieri (Sampdoria).