Sporting Lisbona, Rui Borges: "Ho pensato che potevamo attaccare di più e vincere"

Rui Borges può dirsi soddisfatto della prestazione offerta dallo Sporting Lisbona contro la Juventus, eppure rimane l'amaro in bocca per non essersi portato i tre punti. Il tecnico portoghese lo ha spiegato in conferenza stampa: "Nella prima parte abbiamo visto entrambe le cose con capacità e caparbietà. Nel secondo tempo non abbiamo controllato bene la partita con la palla nei piedi, ma abbiamo dimostrato carattere contro una grande in questo stadio. Oggi è stata una grande partita di Champions. Se vogliamo stare con le migliori dobbiamo giocare con umiltà e coraggio - ha sottolineato Rui Borges -. Nella prima parte abbiamo avuto difficoltà e loro stavano creando pericoli. Poi il lato sinistro della Juventus è quello più forte e non volevo sbilanciarmi. Però abbiamo fatto una grande partita e abbiamo occupato bene gli spazi contro una grande squadra. Però ho pensato più volte di attaccare di più e potevamo vincere".