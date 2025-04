Spezia rivenduto a un finanziere di Boston dopo tre mesi

È già finita l'avventura di FC32 Global Holdings come proprietaria dello Spezia Calcio. Il gruppo fondato da Paul Francis ha ceduto il 100% della squadra al finanziere di Boston Thomas Roberts che lo ha acquistato attraverso la società RAM Spezia Holdings LP con sede negli Stati Uniti. Lo Spezia era già passato di mano lo scorso febbraio dalla famiglia newyorchese dei Platek che l'avevano acquistato nel 2021. "Si tratta di una sfida molto importante e anche di una grande opportunità per sviluppare le potenzialità dello Spezia Calcio e valorizzare ancora la sua storia. L'obiettivo è quello di avviare un percorso nuovo e stabile in un sistema sportivo molto complesso, augurando a tutti noi di raggiungere i migliori traguardi sul campo nel minor tempo possibile", sono le prime parole del nuovo proprietario. Decade il consiglio di amministrazione che sarà ricomposto con la presidenza di Charlie Stillitano, già membro del cda con FC32, direttore generale dei New York/New Jersey MetroStars della MLS e co-fondatore di Relevent Sports Group. Andrea Corradino, presidente per due mesi e mezzo, sarà designato come vicepresidente. Andrea Gazzoli è confermato nel ruolo di Ceo. "Sono onorato ed entusiasta di assumere un ruolo così importante allo Spezia Calcio, un club che ha compiuto progressi significativi nelle ultime stagioni, sia dentro che fuori dal campo - le parole di Stillitano -. Farò del mio meglio per contribuire al successo di questo club con l'esperienza che ho maturato in molti anni nel mondo del calcio".