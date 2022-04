Spezia, Milan, Roma e... il ritorno di Lautaro: Inzaghi modula la sua Inter

INTER

I nerazzurri preparano il match contro i liguri: Perisic potrebbe riposare, pronto Gosens

L'Inter torna oggi ad allenarsi, venerdì c'è la trasferta ligure contro lo Spezia, alle spalle il successo contro il Verona e le frenate di Milan e Napoli che hanno riconsegnato il destino tricolore nelle mani dei giocatori nerazzurri. In 180 minuti, tra Juve ed Hellas, Inzaghi ha allontano le nubi di un breve ma freddo inverno calcistico: la volata scudetto - l'Inter ha sette partite da disputare, una in più delle rivali visto il recupero col Bologna del 27 aprile - prosegue adesso con l'incontro-scontro con l'ex Thiago Motta che naviga nelle acque tranquille di una salvezza praticamente blindata. Fidarsi mai, però. Né tanto meno dare per facile e scontato quel che non lo è, come dimostrano proprio i risultati delle ultime due giornate. Inzaghi attende notizie su De Vrij e ragiona intanto sul futuro immediato e quello prossimo. Getty Images

L'olandese, uscito anzitempo contro il Verona per una affaticamento alla coscia, non preoccupa: oggi verrà nuovamente valutato, al più si pensa a un turno di riposo precauzionale contro lo Spezia per riaverlo la settimana prossima nel derby di Coppa Italia col Milan. Pronto a sostituirlo il jolly D'Ambrosio. Tutto ok per Barella e Correa, possibile invece turno di riposo per Perisic e ancora per Bastoni. Per questi ultimi due, diffidati e quindi a rischio squalifica in caso di cartellino giallo, si ragiona infatti in ottica Roma, match successivo di campionato: le alternative per Inzaghi sono pronte e più che affidabili, con Gosens che potrebbe così finalmente partire dal primo minuto e Dimarco essere riconfermato dopo la bella prestazione con l'Hellas. Valutazioni da fare invece per il reparto d'attacco: ritorna dalla squalifica Lautaro ma la prestazione di Correa contro i gialloblù ha confermato la sua buonissima intesa con Dzeko. Qui il discorso è dunque quanto mai aperto: alla fine potrebbe proprio riposare - inizialmente almeno - il bosniaco, tenendo contro del derby con il Milan del 19 aprile.