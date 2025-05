Spezia, D'Angelo traccia rotta per la A: "In campo per vincere"

"Giocare per vincere". La ricetta per riportare lo Spezia in serie A è solo questa per il suo tecnico Luca D'Angelo. Domenica sera, in uno stadio Picco tutto esaurito, la finale di ritorno dei play off contro la Cremonese deciderà l'ultima partecipante al prossimo massimo campionato. All'andata uno 0-0 che offre ai liguri la possibilità di farcela anche solo con un pareggio, ma l'allenatore non vuole sentire parlare né di calcoli né di condizione fisica. "Stanno tutti bene: Pio Esposito sta bene, stanno bene Lapadula e Reca, giocheranno Nagy e Bandinelli. Vignali è recuperato. I ragazzi sono attenti e vogliosi di fare la partita". Attesa palpabile in città. Il sindaco ha permesso in deroga ai locali con dehors di trasmettere il match dopo che tutti i biglietti sono stati venduti nel giro di poche ore di vendita libera. La sola prelazione per gli abbonati aveva già occupato metà stadio. "E' un grande connubio quello che si è creato con la tifoseria. Lo stadio pieno è bellissimo, lo è stato per tutta la stagione. Ci aspettiamo come sempre la spinta del nostro pubblico". Sugli spalti ci sarà il presidente Charlie Stillitano arrivato negli scorsi giorni dagli Stati Uniti, uomo di fiducia del proprietario Thomas Roberts, finanziere di Boston che ha rilevato il club poco più di un mese fa.