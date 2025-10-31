Spalletti su Koopmeiners: "Lo volevo in passato, per me è un mediano-mezzala"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti ha parlato anche di uno dei giocatori che avrà più bisogno di essere ricollocato in campo e rigenerato, Koopmeiners, verso il quale l'allenatore toscano ha espresso parole di stima e fiducia: "Koop è un giocatore che conosco bene, avevo tentato di convincerlo nonostante le nostre possibilità fossero inferiori alle richieste del club. Per me rimane quell'idea lì, perché l'ho visto e avevo il consenso di chi lo aveva analizzato bene negli anni. Secondo me è un mediano-mezzala, perché lo dice la sua storia, spesso ha giocato anche centrale della difesa, come difensore. E si torna a fare i complimenti anche a Gasp, che ha tirato fuori il meglio da questo calciatore. È un calciatore che pressa, è uno che può cominciare l'azione, ti dà poco tempo per pensare le giocate, ha questo piede che sa dove va a finire il pallone. Chiaro che con le spalle girate, nei pressi di una linea difensiva avversaria, non ha la qualità di Yildiz, di Openda, di calciatori che sono nati per quel ruolo lì e per quella posizione di campo dentro il traffico. Gasp è stato bravo a tirare fuori il massimo da questo calciatore, che magari ne aveva altre di caratteristiche. Mediano, centrocampista, mi sembra la sua posizione".