Spalletti: "Sono curioso di vedere Maldini all'Atalanta"

"Mi fa piacere che siano tornati in Serie A giocatori come Casadei e Ndour che sono calciatori importanti, sono curioso di vedere Daniel Maldini all'Atalanta. La verità sta nel mezzo, è vero che calciatore esperto ti dà qualcosa di più però poi quando ne hai troppi rischi di vedere invecchiare tutta la squadra insieme e poi devi rincorrere i tempi per ricreare l'equilibrio". Così il ct azzurro Luciano Spalletti a margine della rielezione di Gabriele Gravina come presidente della Figc. "Prossime convocazioni? Vorrei portare qualche calciatore in più, uno o due. Ci sono dei giovani che meritano di avere un piccolo premio anche se poi non li utilizzerò. Ho visto delle belle cose che mi piacerà sottolineare".