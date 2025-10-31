Spalletti: "Possibile una difesa a 4 anziché a 3"

Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico della Juventus ha parlato anche del suo approccio tattico. Queste le parole di Spalletti: "Oggi per me è il primo allenamento e siccome ho rispetto del lavoro fatto precedentemente può darsi che si dia continuità a quello che ho trovato… Ci sono presupposti per dare seguito a quello che è stato fatto fino adesso. Chiaro che ci sono anche dei calciatori che preferirebbero giocare in caselle un po' differenti… Ma vorrebbe dire che si andrà a fare qualcosa di diverso con la difesa a 4 anziché a 3."