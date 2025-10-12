Spalletti: "Pio Esposito impressionante, padrone area di rigore"

"Ci sono 20-25 giocatori su cui si può costruire una grande Nazionale. Donnarumma, Bastoni, Barella e Tonali sono dei top. Poi oggi c'è Pio Esposito, veramente impressionante. Sono convinto che prima o poi avremo un padrone dell'area di rigore: ieri sera ha fatto un gol pazzesco. L'anno scorso l'ho seguito più volte a La Spezia ed è veramente forte". Così Luciano Spalletti, ospite dell'ultima giornata del Festival dello sport di Trento, parlando del futuro della Nazionale e delle qualificazioni per i Mondiali 2026.