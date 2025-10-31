Spalletti ha le idee chiare: "Spero di rientrare nel giro Scudetto"

"Spero di rientrare nel giro Scudetto, perché no? Lo commentavamo con i giocatori, le intenzioni devono essere al massimo": così il nuovo tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, sulle possibilità di rientrare nella lotta per vincere il campionato. "Il massimo è rientrare nel giro Scudetto, vogliamo provarci - continua l'allenatore bianconero - Mancano ancora 29 partite, sono tante. Nei miei tanti anni di carriera ne ho viste di tutti i colori: non vedo perché io mi debba accontentare".