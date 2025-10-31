Spalletti: "Accettati otto mesi perché credo in questa Juve"

"Per un club come la Juventus è necessario tornare in Champions, ma le altre corrono forte: dobbiamo lavorare". Così il nuovo tecnico bianconero, Luciano Spalletti, sugli obiettivi stagionali. "Se non avessi creduto nelle potenzialità di questa squadra, perché avrei dovuto accettare un contratto da otto mesi? - ha aggiunto nella conferenza di presentazione - Nessuna difficoltà ad accettare un contratto cosi'". "E' una rosa che ha potenzialità, ci vedo la possibilità di rimettere le cose a posto. Dovremo essere squadra, un gruppo che capisca cosa deve fare in campo. Ci sono molti elementi stimolanti per me in questa sfida".