SPAL, SEMPLICI: "UNA VITTORIA STRAORDINARIA"

13/04/2019

La Spal batte la Juve e conquista tre punti pesantissimi nella lotta per la salvezza. Chiaramente molto soddisfatto il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici: "Abbiamo fatto una bella partita, sapevamo di affrontare una squadra forte come la Juventus anche se qualcuno lo hanno risparmiato: abbiamo meritato questa straordinaria vittoria che ci deve dare fiducia, rimaniamo sempre in lotta ma manca ancora tanto e rimaniamo con i piedi per terra. Questa è una società seria, siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista ed era inaspettata questa crescita veloce. Per noi la salvezza è una cosa eccezionale, lotteremo fino alla fine. Floccari? E' stato fondamentale, è un giocatore di grande esperienza ed è unico sotto certi aspetti. L'unità di squadra ci ha portato anche oltre le nostre qualità ed è la nostra forza"