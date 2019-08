"Affrontiamo una squadra forte, che ha fatto un campionato eccezionale conquistando la Champions. Sono fra le più forti in Italia, sarà un esame importante". Cosi' Leonardo Semplici in conferenza stampa presenta Spal-Atalanta, prima gara del nuovo Campionato di Serie A allo Stadio Mazza di Ferrara. "Ci siamo preparati bene, siamo fiduciosi di fare una buona prestazione per uscire con un risultato positivo. I ragazzi mi danno grandi garanzie che scenderanno in campo con grande voglia e determinazione", ha aggiunto il tecnico spallino. "E' importante iniziare a mettere mattoni che serviranno per il nostro obiettivo", ha dichiarato ancora Semplici.