Spagna: a Madrid il via al processo ad Ancelotti per presunta frode fiscale

Il Tribunale provinciale di Madrid ha fissato per oggi il processo all'allenatore Carlo Ancelotti, per una presunta frode fiscale nei confronti del fisco spagnolo. La Procura ha chiesto per il tecnico del Real Madrid quattro anni e nove mesi. In particolare, l'allenatore del Real Madrid è accusato di aver defraudato il fisco di 1.062.079 euro negli esercizi fiscali 2014 e 2015. Ancelotti è arrivato in tribunale accompagnato dal figlio Davide e dalla moglie Mariann Barrena. Ai cronisti presenti ha dichiarato di non essere preoccupato: "Ho fiducia nella giustizia e nella mia innocenza".