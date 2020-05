Spadafora: "Allenamenti non prima del 18/5 e di ripresa del campionato per ora non se ne parla"

L'INTERVENTO

"Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio". Così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora in un post sul suo profilo Facebook. "Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto!", ha aggiunto il ministro.

Si torna a correre alla Continassa o ad Appiano, ma da soli. E ora è in arrivo il parere chiesto per una seconda volta da Spadafora al Comitato tecnico scientifico, che sta per dare un ok agli allenamenti individuali con un protocollo dettagliato del ministro. "Ma nulla è cambiato rispetto a quello che ho detto sul calcio", la precisazione seccata dello stesso ministro su Facebook. Dunque, ripresa vera e propria degli allenamenti ed eventuale via alla parte restante del campionato restano in sospeso.