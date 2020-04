Spadafora: "Accordo sul protocollo Figc o chiudiamo il campionato"

PER RIPRESA ALLENAMENTI

"In questi giorni il comitato tecnico scientifico sta incontrando la Figc per discutere del protocollo. Se si troverà una sintesi, allora gli allenamenti potranno partire e forse anche il campionato. Altrimenti sarà il Governo a decretare la fine del campionato. Ci assumeremo noi la nostra responsabilità, faremo in modo che il calcio possa avere meno danni possibili". Così il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a 'Mi manda Raitre".

"Siamo al punto in cui bisogna lanciare un appello alla Lega Serie A per finire polemiche e scontri. Io penso che il calcio debba essere un veicolo di gioco, leggerezza, passione, e non dividerci" l'appello di Spadafora, prima di lanciare l'ultimo avvertimento alla Federcalcio. Senza intesa sul protocollo per la ripresa in sicurezza dei calciatori, sarà il Governo - come accaduto in Francia - a porre fine alla stagione. Nella peggiore delle ipotesi ciò che auspicava il presidente della Federcalcio Gravina, che solo mercoledì sera aveva dichiarato "non firmerò ma per il blocco al campionato, ce lo imponga il Governo". E così sarà senza accordo...