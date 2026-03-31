Sostituzioni rapide e Var per i cartellini gialli e gli angoli: ufficiali le nuove regole della Fifa per i Mondiali

- Sostituzioni rapide: il giocatore sostituito avrà un massimo di 10 secondi per lasciare il campo. Se impiegano più tempo, il loro sostituto dovrà aspettare un minuto prima di entrare, lasciando temporaneamente la squadra con un giocatore in meno.



- Controllo del tempo sulle "ripartenze": verrà applicato un timer di 5 secondi per le rimesse laterali e i rinvii dal fondo. Il superamento di tale termine comporterà la perdita del possesso.



- Trattamento medico fuori dal campo: un giocatore che riceve cure sul campo deve uscire e attendere un minuto prima di rientrare, a meno che l'infortunio non sia stato causato da un fallo da cartellino.



- Espansione del VAR: il VAR potrà rivedere i secondi cartellini gialli che portano all'espulsione, così come i calci d'angolo assegnati erroneamente.



- Capitano e arbitri: viene ribadita la regola secondo cui solo il capitano può avvicinarsi all'arbitro; gli altri giocatori rischiano un cartellino giallo se si accalcano intorno all'arbitro.