Sosta bagno per De Roon: il centrocampista lascia il campo all'improvviso

"Per chi se lo stesse chiedendo... Questa è la heatmap della mia partita". Sono queste le parole utilizzate da Marten De Roon sui suoi canali social per descrivere il curioso episodio che lo ha visto protagonista nel match di Europa League fra Atalanta e Raków Częstochowa. Il centrocampista nerazzurro ha lasciato improvvisamente il campo venendo sostituito al 62' da Aleksey Miranchuk, una scelta che ha lasciato basiti i tifosi della Dea, in ansia per un possibile infortunio.