Sorrento sconfitto 2-1, l'Avellino torna in serie B

Grazie alla vittoria in trasferta per 2-1 contro il Sorrento, l'Avellino ha conquistato la promozione in serie B, categoria da cui mancava da sette anni. La gara, valida per la 37/a e penultima giornata del girone C della serie C, si è disputata al Viviani di Potenza, che da due stagioni, a causa dell'indisponibilità dello stadio Italia di Sorrento, ospita le partite casalinghe della squadra costiera. Sulle tribune dello stadio potentino vi era un migliaio di tifosi avellinesi. Nell'area del Viviani hanno operato alcune centinaia di uomini delle forze delle ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria e Polizia locale), la cui presenza si è resa necessaria a causa dei pessimi rapporti tra i tifosi dell'Avellino e quelli del Potenza, che si sono radunati all'esterno dello stadio del capoluogo lucano, rinunciando a seguire la propria squadra nella trasferta di Latina. Finora non si sono registrati problemi di ordine pubblico.