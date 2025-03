Slot: "Psg-Liverpool sarà sfida tra due grandi squadre"

"Il Paris è una delle squadre più forti d'Europa, come puoi vedere da come hanno giocato negli ultimi mesi. È una grande partita da non perdere per chiunque ami il calcio. Abbiamo entrambi segnato molti gol questa stagione e giochiamo in modo simile, quindi sarà interessante". Così l'allenatore del Liverpool Arne Slot parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Psg valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Luis Enrique ha fatto molte cose grandiose al Paris, una delle quali è il miglioramento delle prestazioni individuali. Entrambe le squadre hanno attaccanti in grande forma. Penso che questa squadra del Paris sia persino migliore di quella che ha raggiunto le semifinali la scorsa stagione", ha aggiunto. "È un bel complimento che siamo la squadra migliore d'Europa, ma la squadra migliore d'Europa deve vincere la Champions League e siamo ancora molto lontani da quella. La squadra migliore d'Europa al momento è il Real Madrid, che l'ha vinta l'ultima volta", ha concluso.