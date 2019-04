SKRINIAR: "DZEKO ATTACCANTE SEMPRE PERICOLOSO"

17/04/2019

"Sara' un match importantissimo, uno scontro diretto da vincere assolutamente. Un successo ci porterebbe a +9 sui giallorossi e per noi sarebbe ottimo". Milan Skriniar va dritto al punto anche con le parole. Il difensore slovacco dell'Inter è stato intervistato da Sky Sport in vista della sfida di sabato sera con la Roma. Di fronte ci sara' la squadra di Ranieri: "Bisognera' tenere d'occhio Dzeko, molto bravo fisicamente e sempre pericoloso, ma non e' l'unico che merita attenzioni: dobbiamo essere tutti concentrati".