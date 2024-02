Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 55 anni: il ricordo del mondo del calcio

Oggi Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 55 anni: l'ex calciatore e allenatore, scomparso il 16 dicembre 2022 in seguito alla leucemia per la quale stava curandosi da oltre tre anni, è stato ricordato da Inter, Lazio, Milan e Fiorentina, squadre dove ha militato in carriera, nel giorno del suo compleanno. "Sinistro magico, personalità magnetica, sei sempre nei nostri pensieri" il ricordo dei nerazzurri, "Il nostro amato Sinisa Mihajlovic avrebbe festeggiato oggi il suo 55esimo compleanno. Buon compleanno, Miha. Sempre nei nostri cuori" quello dei biancocelesti, "Un guerriero dentro e fuori dal campo. Oggi ricordiamo Sinisa" quello dei rossoneri e "Sinisa sempre con noi" quello dei viola.