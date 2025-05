Sindaco Salerno: "Sdegno per annullamento playout di B"

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli esprime "sdegno per l'annullamento della sfida salvezza tra Salernitana e Frosinone. La gravissima decisione - dichiara - è intempestiva e compromette decisamente la regolarità del campionato a discapito, su tutte, della Salernitana". Napoli, che è anche presidente della Provincia di Salerno, annuncia che "Comune di Salerno e Provincia di Salerno metteranno in campo ogni utile iniziativa per tutelare la competizione sportiva. I sacrifici degli atleti, gli sforzi del club, i sentimenti dei tifosi non possono esser mortificati da chi assume queste decisioni a discapito del calcio", conclude.