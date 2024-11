Rivolge insulti razzisti a un avversario: in Spagna bufera sul secondo figlio di Simeone

L'insulto, rivolto nei confronti di Julio Rafael Martínez Escorcia, non sarebbe stato sentito da nessun membro della terna arbitrale non portando così a provvedimenti immediati, come riportato da Marca. Il tutto è stato infatti segnalato all'arbitro dal calciatore del Guadalajara che ora attende una decisione del giudice sportivo in merito a quanto accaduto in campo.