Silenzio per Napolitano non rispettato: multa a Empoli, Fiorentina, Verona, Lazio e Udinese

© Getty Images

Empoli, Fiorentina, Verona, Lazio e Udinese: sono queste le cinque società di Serie A sanzionate dal Giudice Sportivo con multe di 5mila euro per il mancato rispetto da parte dei rispettivi tifosi del minuto di silenzio disposto dalla Figc in omaggio all'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, morto a 98 anni lo scorso venerdì. Un comportamento indegno che almeno per quanto riguarda quanto successo a Milano (l'Hellas giocava infatti a San Siro) e Roma (la Lazio era di scena all'Olimpico) è stato "coperto - sottolinea il giudice nel suo provvedimento - dalla disapprovazione della restante parte dello stadio".