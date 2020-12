"Siamo stufi", condanna unanime per i fatti di Parigi: Psg-Basaksehir si rigioca oggi

NO AL RAZZISMO

La Uefa ha stabilito che il match di Champions tra Paris Saint-Germain e Basaksehir, sospeso ieri sera dopo 13 minuti per la protesta delle due squadre dopo una frase razzista del quarto uomo (il romeno Sebastian Coltescu assistente del primo arbitro Ovidiu Hategan ha dato del "negro", usando il termine "negru", "nero" in romeno, all'assistente tecnico dei turchi Achille Webo) riprenderà oggi alle 18:55 e sarà diretta da arbitri ovviamente diversi. I VAR, gli italiani Di Bello e Mariani, resteranno operativi. Dirigerà invece l'incontro l'olandese Danny Makkelie e sarà assistito dal connazionale Diks e dal polacco Boniek: Il quarto uomo sarà il polacco Frankowski.

Unanime, ovviamente, la condanna dei fatti che hanno guadagnato le prime pagine della stampa internazionale, non solo quella sportiva, Un episodio deplorevole, con una indagine immediatamente aperta dalla Uefa, da sempre molto attiva nella lotta al razzismo. I fatti, ormai, sono chiari. Sotto accusa, si diceva, c'è il romeno Sebastian Coltescu che avrebbe dato del "negro" all'assistente tecnico del Basaksehir, l'ex giocatore camerunense Achille Webo, per indicarlo all'arbitro centrale che voleva espellerlo per proteste. Di fronte alla reazione indignata di Webo, anche Neymar e Mbappé sono accorsi per chiedere chiarezza al direttore di gara Ovidiu Hategan, che dopo 9 lunghissimi minuti ha accompagnato giocatori e staff fuori negli spogliatoi. Furibondo ed espulso anche l'attaccante del Basaksehir Demba Ba, che era in panchina e ha affrontato Coltescu chiedendogli conto della frase incriminata. Da lì la partita non è più ripresa: si tornerà dunque in campo oggi per ribadire anche sul terreno di gioco un perentorio no al razzismo.