Si recupera Bologna-Fiorentina: il Derby dell'Appennino con vista Champions

VERSO BOLOGNA-FIORENTINA

Alle 19 al Dall'Ara i rossoblù di Motta affrontano la viola di Italiano difendendo i due punti di vantaggio in classifica con l'Atalanta nel mirino

© Getty Images Il Derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina non è mai stato così atteso. Rispetto al 2-1 dell'andata in favore dei viola di Italiano, le ambizioni in classifica sono cambiate per entrambe e con l'avvicinarsi del termine della Serie A l'acquolina in bocca per qualcosa in più di un semplice piazzamento in campionato è evidente per entrambe. Bologna-Fiorentina, recupero della 20a giornata di campionato, vale molto in chiave qualificazione alle coppe europee, ma può dire altrettanto anche per la corsa al piazzamento in Champions League.

Alle 19 i riflettori del Dall'Ara si accendono per permettere al Bologna di Thiago Motta di affrontare la Fiorentina di Italiano per vendicare l'1-2 del Franchi dell'andata e puntare all'Atalanta, attualmente quarta e ultima formazione con il pass Champions League. Le due squadre in campo sono divise in classifica solamente da due punti (39 il Bologna, 37 la Fiorentina settima) e arrivano a questo recupero da una goleada casalinga nell'ultimo weekend (4-0 Bologna-Lecce, 5-1 Fiorentina-Frosinone).

LE STELLE DA TENERE D'OCCHIO

Il talento in campo non manca e la classifica non mente, ma ci sono due giocatori che più di tutti avranno la luce dei riflettori puntati addosso: Joshua Zirkzee e Nico Gonzalez.

Il centravanti olandese, che non ha preso bene la sostituzione contro il Lecce sul 4-0 voluta da Motta per risparmiargli un po' di fatica, è una delle sorprese di questa Serie A ed è a un passo dalla doppia cifra di gol. Il suo modo di giocare è unico in questo campionato, più da regista avanzato che da finalizzatore, pur non disdegnando di concludere le azioni in prima persona quando possibile pur partendo da lontano.

Nico Gonzalez, invece, è la stella indiscussa della Fiorentina e dovrà confermare di aver lasciato definitivamente alle spalle l'infortunio e aver ritrovato un'ottima forma, come fatto vedere contro il Frosinone. Dalle sue giocate passa molta della fortuna e dell'ambizione della squadra di Italiano da qui alla fine, ancora di più in vista degli impegni europei in Conference League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Motta.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Belotti. All.: Italiano.