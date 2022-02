Shevchenko scende in campo: "L'Ucraina ama la libertà, insieme vinceremo"

SUI SOCIAL

L'ex attaccante del Milan prende posizione sulla complicata situazione del suo Paese

"Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci. Insieme vinceremo! Gloria all'Ucraina!". Andriy Shevchenko commenta così la difficile situazione del suo paese. L'ex attaccante del Milan posta un'immagine dei confini dell'Ucraina con la bandiera nazionale. "L'Ucraina è la mia patria. Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio Paese. Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione. Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà. Questa è la nostra risorsa più importante".

Un post in cui Sheva ha voluto mettere in chiaro quale sia la sua posizione su una vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso l'opinione pubblica mondiale e che sta seriamente preoccupando tutto il suo Paese, seriamente minacciato ai confini dalle truppe russe. L'ex attaccante del Milan è sempre stato molto legato alla sua patria e non ha perso occasione per dimostrare ancora una volta il suo legame con l'Ucraina.