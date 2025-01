Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato del momento dei rossoneri a La Stampa: "Conceição in Supercoppa ha dato un’iniezione di energia ma il Milan non ha continuità. La passeggiata in partita non è accettabile, se giochi nel Milan la pressione esiste ogni volta che scende in campo e dovresti desiderare solo quello che hai davanti. Leao? La qualità non si discute, ma non è un leader".