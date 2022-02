Shevchenko in piazza a Londra con la bandiera dell'Ucraina

Anche Andrij Shevchenko è sceso in piazza per manifestare contro la guerra. L'ex attaccante del Milan e del Chelsea lo ha fatto a Londra dove vive con la famiglia e al collo aveva la bandiera del suo paese, l'Ucraina. "L'Ucraina e il suo popolo vogliono la pace e l'unità territoriale. Per favore, vi chiedo di sostenere il nostro Paese e di chiedere al governo russo di fermare questa aggressione e violazione del diritto internazionale. La guerra non è necessaria. La guerra non è la risposta", ha scritto l'altro giorno sui propri canali social.