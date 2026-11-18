Ascoltato durante le indagini, Cosmi non ha negato il faccia a faccia né l'utilizzo del termine incriminato, provando però a fornire una diversa chiave di lettura: "Ho detto a Butic: 'Non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro'", ha sostenuto l'allenatore. Una linea difensiva che non ha convinto il Giudice Sportivo, il quale ha ritenuto pienamente attendibile la versione del giocatore e del delegato federale, classificando l'espressione come discriminatoria per motivi di razza, nazionalità e origine etnica.