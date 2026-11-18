Una stangata pesante che arriva quando la sua avventura sulla panchina della Salernitana si è già conclusa, ma che gli impedirà di tornare subito ad allenare altrove. Il Giudice Sportivo della Lega Pro ha inflitto tre mesi di squalifica e 10mila euro di ammenda a Serse Cosmi per un insulto a sfondo razziale rivolto all'attaccante croato del Bari, Karlo Butic, durante la sfida dello scorso 4 ottobre allo stadio Arechi.
La ricostruzione dell'episodio
I fatti risalgono all'intervallo della gara poi vinta in rimonta per 2-1 dai campani. Nel corso del primo tempo, il Bari era passato in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Butic, il quale aveva festeggiato la rete proprio sotto la Curva Sud, cuore del tifo granata. Un gesto che non era affatto piaciuto a Cosmi: al duplice fischio, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, l'allora tecnico della Salernitana si era avvicinato all'attaccante per un confronto ravvicinato.
Secondo la ricostruzione accolta dalla giustizia sportiva, Cosmi gli avrebbe detto: "Sei uno zingaro". Butic avrebbe provato a spiegare che l'esultanza era in realtà una dedica rivolta alla propria compagna incinta, ma il tecnico avrebbe replicato seccamente: "Che me ne frega della tua ragazza".
Le testimonianze e la difesa di Cosmi
A risultare decisivi per la sentenza sono stati gli accertamenti condotti dalla Procura Federale dopo il match. Se da un lato l'arbitro, il primo assistente e il quarto ufficiale hanno dichiarato di non aver udito nulla trovandosi a circa venti metri di distanza, dall'altro un collaboratore della Procura Federale — posizionato a circa un metro dai due protagonisti — ha confermato di aver sentito distintamente le parole denunciate dal calciatore pugliese.
Ascoltato durante le indagini, Cosmi non ha negato il faccia a faccia né l'utilizzo del termine incriminato, provando però a fornire una diversa chiave di lettura: "Ho detto a Butic: 'Non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro'", ha sostenuto l'allenatore. Una linea difensiva che non ha convinto il Giudice Sportivo, il quale ha ritenuto pienamente attendibile la versione del giocatore e del delegato federale, classificando l'espressione come discriminatoria per motivi di razza, nazionalità e origine etnica.
Una sanzione da scontare alla prossima panchina
Per Cosmi la squalifica diventa effettiva pur essendo attualmente senza squadra. Subentrato nella passata stagione a Giuseppe Raffaele — portando la Salernitana fino alla semifinale playoff persa contro l'Union Brescia — e poi confermato per l'annata 2026/2027, il tecnico umbro è stato infatti esonerato lo scorso 27 ottobre dopo la sconfitta contro il Picerno, con il club granata che ha affidato la guida tecnica a Vito Di Bari. La sanzione di tre mesi resterà dunque congelata fino al suo prossimo incarico ufficiale.