Triestina, il tecnico Clotet strattona giocatore espulso: rischia il licenziamento

Il gesto è stato filmato e postato sui profili social, dove in breve tempo è diventato virale. In esso si vede appunto l'allenatore che scrolla energicamente il giocatore che non oppone resistenza, probabilmente resosi conto del suo errore. Il fallo commesso - come ha detto il tecnico al quotidiano il Piccolo - "è una cosa che se uno la fa per strada va in galera". L'allenatore ha comunque difeso il proprio comportamento: "Ritengo che la mia sia stata una reazione giusta per quello che è successo in campo, quello che ha fatto Krollis non può succedere nel calcio". Duro l'allenatore: "Quando l'ho affrontato gli ho detto in faccia che lui con me ha finito. Almeno finché io sono qua".