Serie C, Berman del Latina aggredito e colpito con un pugno fuori dallo stadio

Pomeriggio da incubo per Tamir Berman: il calciatore del Latina è stato infatti fermato e aggredito mentre si trovava a bordo della sua auto e stava lasciando lo stadio "Francioni" dopo la sconfitta interna contro il Trapani nella 35esima giornata di Serie C. Il difensore argentino si era appena allontanato dall'impianto quando è stato costretto a fermarsi in una strada poco distante da una vettura che lo seguiva. Una volta scesi dall'auto, gli aggressori hanno sfondato il lunotto posteriore della sua macchina e poi hanno colpito il calciatore con un pugno. Berman è stato costretto a tornare al "Francioni" per sottoporsi alle cure mediche del caso. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.