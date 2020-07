Delusione Bari nella finale playoff: in Serie B ci va la Reggio Audace

E' la Reggio Audace, nata dalle ceneri della Reggiana, a conquistare l'ultimo posto per la promozione in Serie B. Gli emiliani, infatti, si sono imposti per 1-0 nella finale playoff di Lega Pro contro il Bari, grande favorito della vigilia. Decisiva al Mapei Stadium la rete di testa di Kargbo al 5' del secondo tempo, che riporta Reggio Emilia tra i cadetti dopo 21 anni,