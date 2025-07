Serie C al via: l'Inter U23 debutta a Novara, Juve e Atalanta con Carpi e Latina

È nata la Serie C Sky Wifi 2025-26 con il sorteggio dei calendari. Si partirà subito forte nel weekend del 24 agosto con partite che si preannunciano spettacolari: nel girone C, il Catania ospiterà il Benevento al Massimino, mentre all'Armando Picchi di Livorno arriverà la Ternana per un grande match del girone B. La nuova Inter Under 23 di Vecchi farà il proprio esordio a Novara, mentre Juventus Next Gen e Atalanta Under 23 affronteranno rispettivamente Carpi e Latina in trasferta. Al quarto turno la supersfida tra Cittadella e Vicenza, all'undicesimo il derby tra Ascoli e Sambenedettese, all'ultima giornata - nei weekend del 21 dicembre e del 26 aprile - l'incontro tra Salernitana e Foggia. Sosta il 28 dicembre, turni infrasettimanali il 24 settembre, l' 11 febbraio e il 4 marzo.