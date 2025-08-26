Logo SportMediaset
Calcio

Inter, Lautaro: "Dopo il Mondiale abbiamo parlato tanto tra di noi"

26 Ago 2025 - 09:01

Dopo la vittoria per 5-0 all'esordio con il Torino, Lautaro Martinez ha parlato così a Inter Tv: "Le sensazioni sono bellissime. Dopo il Mondiale per club abbiamo parlato tantissimo tra di noi, il mister ci sta dando una grandissima mano e ci sta spingendo a lavorare tanto - riporta FCInterNews.it -. Si è vista una squadra che quando perdeva palla voleva recuperarla subito. Questa è la mentalità con cui abbiamo iniziato col nuovo allenatore, siamo contenti per questo esordio. Tutti, anche chi è entrato dalla panchina, erano carichi. A inizio stagione le energie si rinnovano e oggi abbiamo mostrato grande voglia di ripartire. Siamo l’Inter e dobbiamo restare sempre in alto". 

