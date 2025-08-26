Colpo del Bayer Leverkusen: arriva Lucas Vazquez

Il Bayer Leverkusen mette a segno un colpo di mercato: è infatti vicinissima la firma di Lucas Vazquez, bandiera del Real Madrid per le ultime dieci stagioni e adesso svincolato. Il 34enne va in Germania dopo aver vinto tutto con i Blancos.
