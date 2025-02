Serie B: il Sassuolo continua a volare. Rallenta lo Spezia, cadono Samp e Salernitana

Grande vittoria per il Sassuolo nella 26ª giornata di Serie B. I neroverdi battono 2-0 il Brescia al Mapei Stadium con i gol di Lovato e Laurienté, continuando a spingere al vertice. Lo Spezia pareggia invece 1-1 a Modena (che chiude in dieci), mentre il Sudtirol supera 2-1 la Sampdoria (in nove): a segno Merkaj e Casiraghi (rigore). Successo anche per la Carrarese contro la Salernitana: 3-2 nel segno di Zanon, Finotto e Zuelli.