Nazionale, ritrovo a Coverciano verso le sfide contro Norvegia e Moldova

La Nazionale di Luciano Spalletti è in ritiro da oggi a Coverciano per preparare le gare contro Norvegia e Moldova valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026: tutti presenti fatta eccezione ovviamente per gli interisti Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella, Frattesi impegnati, come il portiere Donnarumma (Psg) nella finale di Champions League in programma questa sera in Germania, a Monaco. Gli azzurri hanno svolto un primo allenamento questo pomeriggio. Per domani è prevista la conferenza stampa del commissario tecnico cui seguirà un'altra sessione di lavoro anch'essa posticipata alle 18 per via del clima caldo.